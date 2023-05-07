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Росіяни вночі вдарили по Нікопольщині з "градів" та артилерії, загинула жінка

7 травня, 2023 неділя
08:43
Війна з Росією Нікопольщина, обстріл

У ніч проти 7 травня російські військові обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині з РСЗВ "Град" та важкої артилерії, загинула 72-річна жінка

Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у telegram. 

За його словами, росіяни вночі вони двічі били по Нікопольському району. Застосували "Град", важку артилерію та випустили понад 30 снарядів. 

"Загинула 72-річна жінка. Ще троє місцевих постраждали. У одного травма голови. Двоє у стані стресу та з контузією. У Нікополі вороже залізяччя пошкодило 7 приватних будинків і багатоповерхівку. Потрощило вікна у гуртожитку коледжу. Зачепило й три газопроводи, лінію електропередач і 14 сонячних панелей. А ще – господарські споруди та п’ять автівок", - написав Лисак.  

Він зазначив, що по Мирівській громаді ворог випустив 20 снарядів. Побив дві хати, господарську споруду і машину. 

Голова ОДА додав, що у районі Синельників сили ППО збили ворожий БПЛА Shahed. 

 
Дніпропетровщина
Нікополь
Військові новини
воєнні злочини Росії
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