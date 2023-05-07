Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у telegram.

За його словами, росіяни вночі вони двічі били по Нікопольському району. Застосували "Град", важку артилерію та випустили понад 30 снарядів.

"Загинула 72-річна жінка. Ще троє місцевих постраждали. У одного травма голови. Двоє у стані стресу та з контузією. У Нікополі вороже залізяччя пошкодило 7 приватних будинків і багатоповерхівку. Потрощило вікна у гуртожитку коледжу. Зачепило й три газопроводи, лінію електропередач і 14 сонячних панелей. А ще – господарські споруди та п’ять автівок", - написав Лисак.

Він зазначив, що по Мирівській громаді ворог випустив 20 снарядів. Побив дві хати, господарську споруду і машину.

Голова ОДА додав, що у районі Синельників сили ППО збили ворожий БПЛА Shahed.