Про повідомили в Енергоатомі.

"Рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту. Перепоною стане новий паркан, який загарбники облаштовують на підходах до адмінбудівлі станції", - ідеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що таким чином росіяни фактично розширюють закритий периметр навколо станції, начебто готуючи її до оборони.

"А простіше кажучи: вони бояться так, що не зупиняються навіть перед незаконним будівництвом на території атомного об'єкта", - зазначили в Енергоатомі.

Відтепер працівники Запорізької атомної станції не доїжджатимуть прямо до неї, як це було завжди, а частину шляху долатимуть пішки.