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Росіяни встановлюють додаткову огорожу на під'їздах до ЗАЕС

8 квітня, 2023 субота
13:18
війна з Росією

Окупанти зводять додатковий паркан, щоб огородити під'їзди до Запорізької атомної електростанції. Працівники ЗАЕС тепер змушені долати пішки частину маршруту

Про повідомили в Енергоатомі. 

"Рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту. Перепоною стане новий паркан, який загарбники облаштовують на підходах до адмінбудівлі станції", - ідеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що таким чином росіяни фактично розширюють закритий периметр навколо станції, начебто готуючи її до оборони. 

"А простіше кажучи: вони бояться так, що не зупиняються навіть перед незаконним будівництвом на території атомного об'єкта", - зазначили в Енергоатомі.

Відтепер працівники Запорізької атомної станції не доїжджатимуть прямо до неї, як це було завжди, а частину шляху долатимуть пішки.

  • Майже 600 українських військових у жовтні 2022 року спробували відбити Запорізьку атомну електростанцію, але операція провалилася. 
  • Російські військові викрали чотирьох працівників Запорізької АЕС та вивезли в невідоме місце.
окуповані території
окупанти
Запорізька АЕС
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