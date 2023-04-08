Росіяни встановлюють додаткову огорожу на під'їздах до ЗАЕС
Окупанти зводять додатковий паркан, щоб огородити під'їзди до Запорізької атомної електростанції. Працівники ЗАЕС тепер змушені долати пішки частину маршруту
Про повідомили в Енергоатомі.
"Рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту. Перепоною стане новий паркан, який загарбники облаштовують на підходах до адмінбудівлі станції", - ідеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що таким чином росіяни фактично розширюють закритий периметр навколо станції, начебто готуючи її до оборони.
"А простіше кажучи: вони бояться так, що не зупиняються навіть перед незаконним будівництвом на території атомного об'єкта", - зазначили в Енергоатомі.
Відтепер працівники Запорізької атомної станції не доїжджатимуть прямо до неї, як це було завжди, а частину шляху долатимуть пішки.
- Майже 600 українських військових у жовтні 2022 року спробували відбити Запорізьку атомну електростанцію, але операція провалилася.
- Російські військові викрали чотирьох працівників Запорізької АЕС та вивезли в невідоме місце.
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