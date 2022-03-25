Росіяни всю ніч обстрілювали Луганщину та вбили двох людей,- Гайдай
На Луганщині окупанти найбільше обстрілювали Кремінну, Новодружеськ, Лисичанськ, Попасну, Сєвєродонецьк і Рубіжне, убили двох людей і пошкодили будинки
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Окупанти гатили цілу ніч. Двоє загиблих рубіжан", - повідомив він.
Унаслідок постійних обстрілів рятувальники не могли гасити пожежі, спричинених бойовими діями з боку росіян.
Лінія фронту залишилася незмінною. Найбільше за ніч на 25 березня росіяни обстрілювали Кремінну, Новодружеськ, Лисичанськ, Попасну, Сєвєродонецьк і Рубіжне. Там, де окупанти зайшли в міста, - у Попасній і Рубіжному - вони не просунулися. Міста перебувають під контролем української влади.
"Внаслідок обстрілів маємо пошкоджені житлові будинки, загоряння в квартирах.
В Рубіжному на вулиці виявлено тіла двох загиблих", - зауважив Сергій Гайдай.
Рятувальникам вкрай складно виїжджати на виклики, гасіння пожеж ускладнене постійними обстрілами.
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