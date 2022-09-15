Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Деокуповані міста ворог продовжує обстрілювати, але не так інтенсивно, як раніше. Це вдалося завдяки знищенню ворожих артилерійських складів по всій лінії фронту. Ворог вже немає потенціалу, як для наступу, так і масованого обстрілу. Логістичні шляхи противника зруйновані, а підвозити боєприпаси складно. Вони почали економити боєприпаси", - зауважив Петрівський.

За його словами, росіяни під час захоплення міст рівняють населені пункти з землею.

"А українська армія здатна звільнювати території без завдання великих ушкоджень населеним пунктам", - підкреслив Петрівський.

Для відновлення критичної інфраструктури звільнених районів Харківщини необхідно якнайшвидше провести розмінування території



На Харківщині Державне бюро розслідувань викрило трьох колаборанток, які пішли на співпрацю з російськими окупантами та передавали ворогу інформацію про місцевих українських патріотів

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb