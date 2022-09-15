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У деокупованих Ізюмі та Куп'янську ДБР затримало трьох колаборантів, з них двоє – колишні правоохоронці

15 вересня, 2022 четвер
12:23
Кримінал

На Харківщині Державне бюро розслідувань викрило трьох колаборанток, які пішли на співпрацю з російськими окупантами та передавали ворогу інформацію про місцевих українських патріотів

Про це повідомило Державне бюро розслідувань у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 15 вересня, ДБР затримало у звільнених Ізюмі та Куп’янську колаборанток, які працювали на окупантів.

"Так, у звільненому Ізюмі вдалося викрити та затримати двох зрадників з числа вже колишніх працівників правоохоронних органів. Посадовиця місцевої податкової служби після початку війни продовжила роботу вже в окупаційній адміністрації росіян. Вона займалася підбором кадрів для окупаційної міської ради Ізюма, передавала інформацію про місцевих патріотів України", - пише ДБР.

Як зазначили правоохоронці, колаборантка не пропускала масові заходи окупантів та з гордістю розповідала прокремлівським пропагандистам, як їй добре стало жити. Сюжети з її інтерв’ю показували в ефірах російських каналів.

"Інша зрадниця вступила до лав "народної міліції". Вона вмовляла своїх колишніх колег з Ізюмського відділу поліції так само переходити на службу до окупантів. Також вона показала загарбникам, де розташовані усі державні органи міста. Інша громадянка України пішла працювати в створену окупаційною владою податкову структуру в Куп’янську. Вона займалася тим, що відбирала гроші у населення на користь окупантів під виглядом стягнення податків", - пише ДБР.

Як йдеться у повідомленні, усім трьом особам повідомлено про підозру за фактом державної зради (стаття 111, ч. 2 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

  • На Дніпропетровщині викрили двох колаборантів, які підтримували збройну агресію РФ та вважали її "боротьбою з нацизмом".

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Україна
Харків
СБУ
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