Про це на Телеграм-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Також одним з головних завдань є відновлення електропостачання. Лише після цього можна буде подати людям воду, поновити роботу банківської системи тощо.

"Зараз піротехніки ДСНС працюють над розмінуванням у посиленому режимі. До нашої області направлено 23 піротехнічні розрахунки з інших областей. В першу чергу будуть розміновуватися лінії електропередач, дороги та об'єкти життєзабезпечення. Ворог замінував усе, що встиг, і ми, на жаль, уже маємо випадки підривів мирних людей. Тому ще раз закликаю жителів не поспішати повертатися на звільнені території до завершення розмінування" – пояснив Синєгубов.

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