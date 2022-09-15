Ворог замінував на Харківщині все що міг, є випадки підриву мирних людей, – голова ОВА
Для відновлення критичної інфраструктури звільнених районів Харківщини необхідно якнайшвидше провести розмінування території
Про це на Телеграм-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Також одним з головних завдань є відновлення електропостачання. Лише після цього можна буде подати людям воду, поновити роботу банківської системи тощо.
"Зараз піротехніки ДСНС працюють над розмінуванням у посиленому режимі. До нашої області направлено 23 піротехнічні розрахунки з інших областей. В першу чергу будуть розміновуватися лінії електропередач, дороги та об'єкти життєзабезпечення. Ворог замінував усе, що встиг, і ми, на жаль, уже маємо випадки підривів мирних людей. Тому ще раз закликаю жителів не поспішати повертатися на звільнені території до завершення розмінування" – пояснив Синєгубов.
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