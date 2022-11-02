Росіяни втратили за добу 800 солдатів, 23 БПЛА та 16 танків, – Генштаб

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 листопада орієнтовно складають:

особового складу ‒ близько 73 270 (+800) осіб

танків ‒ 2714 (+16) од.

бойових броньованих машин ‒ 5525 (+24) од.

артилерійських систем – 1733 (+3) од.

РСЗВ – 387 (+4) од.

засобів ППО ‒ 198 (+1) од.

літаків – 277 (+1) од.

гелікоптерів – 258 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1438 (+23) од.

крилатих ракет ‒ 397 (+0) од.

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4153 (+10) од.

спеціальної техніки ‒ 154 (+0)

Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Лиманському напрямках.

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