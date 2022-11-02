Росіяни втратили за добу 800 солдатів, 23 БПЛА та 16 танків, – Генштаб
За час повномасштабної війни проти України Росія втратила 73 270 військових, 2714 танків та і 1438 БПЛА
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 листопада орієнтовно складають:
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особового складу ‒ близько 73 270 (+800) осіб
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танків ‒ 2714 (+16) од.
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бойових броньованих машин ‒ 5525 (+24) од.
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артилерійських систем – 1733 (+3) од.
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РСЗВ – 387 (+4) од.
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засобів ППО ‒ 198 (+1) од.
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літаків – 277 (+1) од.
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гелікоптерів – 258 (+1) од.
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1438 (+23) од.
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крилатих ракет ‒ 397 (+0) од.
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кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.
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автомобільної техніки та автоцистерн – 4153 (+10) од.
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спеціальної техніки ‒ 154 (+0)
Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Лиманському напрямках.
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