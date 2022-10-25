Судячи з наявної соціології, росіяни переважно вважають, що їхні державні медіа їм принаймні частково брешуть про війну в Україні. Але ті самі росіяни переважно підтримують цю війну.

Загалом виходить цікавий парадокс: "держава нам бреше, але ми будемо підтримувати цю брехню на словах і, щобільше, будемо у своїх діях виходити з того, ніби це не брехня, а правда".

Звідки цей парадокс?

Насправді все просто: росіянин звик приймати за "робочу версію істини" не те, що є правдою, а те, як думати безпечніше.

А безпечніше (поки що безпечніше) думати саме так, як приписує держава.

Бреше вона при цьому чи ні — не має принципового значення.

Росіянин звик приймати за "робочу версію істини" не те, що є правдою, а те, як думати безпечніше

"Якщо бреше, то ця брехня потрібна для нашого — народу і держави — спільного виживання. І вони знають краще за нас, що саме для цього потрібно. А що сприяє нашому виживанню, те і є правдою."

Це так звана "історична правда", яка в кінцевому підсумку завжди бере гору над правдою факту.

Є два сценарії, які можуть змінити цю ситуацію.

1. Держава слабне настільки, що вже не може силою свого карального апарату повсюдно примушувати своїх підданих приймати її брехню за правду.

В такому разі для її підданих відмова від цієї брехні перестане бути джерелом неминучої небезпеки.

2. Піддані держави починають усвідомлювати, що прийняття цієї брехні за правду стає для них не захистом і притулком від всіх загроз світу, а навпаки, джерелом підвищеної небезпеки ("наш дракон не лише сам гине, а й нас заодно тягне у свою могилу!").

В такому разі вони вирішать відмовитися від цієї брехні заради власного порятунку.

Звісно, можлива і комбінація (1) та (2).

І тоді в Росії почнуться цікаві процеси.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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