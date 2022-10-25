Росіяни вважають істиною не те, що є правдою, а те, як безпечніше
Цікавий парадокс: "держава нам бреше, але ми будемо підтримувати цю брехню на словах і, щобільше, будемо у своїх діях виходити з того, ніби це не брехня, а правда"
Судячи з наявної соціології, росіяни переважно вважають, що їхні державні медіа їм принаймні частково брешуть про війну в Україні. Але ті самі росіяни переважно підтримують цю війну.
Загалом виходить цікавий парадокс: "держава нам бреше, але ми будемо підтримувати цю брехню на словах і, щобільше, будемо у своїх діях виходити з того, ніби це не брехня, а правда".
Звідки цей парадокс?
Насправді все просто: росіянин звик приймати за "робочу версію істини" не те, що є правдою, а те, як думати безпечніше.
А безпечніше (поки що безпечніше) думати саме так, як приписує держава.
Бреше вона при цьому чи ні — не має принципового значення.
Росіянин звик приймати за "робочу версію істини" не те, що є правдою, а те, як думати безпечніше
"Якщо бреше, то ця брехня потрібна для нашого — народу і держави — спільного виживання. І вони знають краще за нас, що саме для цього потрібно. А що сприяє нашому виживанню, те і є правдою."
Це так звана "історична правда", яка в кінцевому підсумку завжди бере гору над правдою факту.
Є два сценарії, які можуть змінити цю ситуацію.
1. Держава слабне настільки, що вже не може силою свого карального апарату повсюдно примушувати своїх підданих приймати її брехню за правду.
В такому разі для її підданих відмова від цієї брехні перестане бути джерелом неминучої небезпеки.
2. Піддані держави починають усвідомлювати, що прийняття цієї брехні за правду стає для них не захистом і притулком від всіх загроз світу, а навпаки, джерелом підвищеної небезпеки ("наш дракон не лише сам гине, а й нас заодно тягне у свою могилу!").
В такому разі вони вирішать відмовитися від цієї брехні заради власного порятунку.
Звісно, можлива і комбінація (1) та (2).
І тоді в Росії почнуться цікаві процеси.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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