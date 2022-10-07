Росіяни ввечері й уранці обстріляли Сумщину: пошкоджено будинок культури, адмінбудівлю
На Сумщині 6 й 7 жовтня росіяни обстріляли 4 прикордонні громади, пошкодили дім, будинок культури й адмінприміщення
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
Близько 22:00 6 жовтня росіяни обстріляли прикордонні села Білопільської громади. Зафіксували п'ять артилерійських прильотів.
По Новослобідській громаді окупанти вгатили чотири рази. Постраждали будинок культури: вибиті вікна та двері; адмінприміщення: повибивані вікна, пошкоджено вхідні двері; житловий будинок: вибило вікна, посікло стіни, відсутнє електропостачання.
Майже о 6:00 7 жовтня в Шалигінській громаді були чотири кулеметні черги з боку РФ. Після 7:00 нарахували два мінометні прильоти.
Після 9:00 росіяни били по Великописарівській громаді. Потдробиці повідомлять згодом.
- 6 жовтня росіяни 9 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Загалом зафіксовано понад 150 приходів, пошкоджено будинки, господарські споруди, електролінії, загинула домашня птиця.
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