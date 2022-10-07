Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

Близько 22:00 6 жовтня росіяни обстріляли прикордонні села Білопільської громади. Зафіксували п'ять артилерійських прильотів.

По Новослобідській громаді окупанти вгатили чотири рази. Постраждали будинок культури: вибиті вікна та двері; адмінприміщення: повибивані вікна, пошкоджено вхідні двері; житловий будинок: вибило вікна, посікло стіни, відсутнє електропостачання.

Майже о 6:00 7 жовтня в Шалигінській громаді були чотири кулеметні черги з боку РФ. Після 7:00 нарахували два мінометні прильоти.

Після 9:00 росіяни били по Великописарівській громаді. Потдробиці повідомлять згодом.

6 жовтня росіяни 9 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Загалом зафіксовано понад 150 приходів, пошкоджено будинки, господарські споруди, електролінії, загинула домашня птиця.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb