Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, опівдні росіяни обстріляли з САУ житловий масив села Кияниця – 40 прильотів.

Також упродовж дня вороги кілька разів обстріляли з артилерії території Юнаківської громади. В одному із сіл громади пошкоджено приватні будинки мирних мешканців: вибито вікна, розбиті паркани, гаражі та господарські споруди. Уламками повбивало домашню птицю. Частина громади залишилася без електроенергії.

У Середино-Будській громаді зафіксували 7 приходів із САУ.

В Есманську громаду прилетіло 9 російських мін. Попередньо – без наслідків.

Краснопільську громаду близько 15-ї години росіяни накрили вогнем із "градів" (40 прильотів) та мінометів (15 прильотів). Увечері по іншій частині території громади було ще 5 прильотів.

По Миропільській громаді росіяни відкрили вогонь з артилерії після 17 години. Усього зафіксували 19 прильотів, пошкоджено приватні будинки.

У Білопільській громаді – 10 приходів з мінометів. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Великописарівська громада зазнала обстрілів з мінометів близько 20 години, а після 21-ї години росіяни обстріляли територію 8 ракетами з гвинтокрила.

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