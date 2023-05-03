Росіяни ввечері завдали кількох авіаударів по Сумщині, а зранку обстріляли її з мінометів
Російські окупанти ввечері 2 травня завдали кількох авіаударів по прикордонню Сумської області, а зранку 3 травня обстріляли регіон із мінометів
Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".
"З 22:05 до 22:10 2 травня зафіксовано 2 пуски, попередньо КАБ, з російського Су-35 по н.п. Свеса. В результаті авіаудару пошкоджене підприємство. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється", - ідеться в повідомленні.
Пізніше того ж вечора окупанти здійснили із Су-35 два пуски керованих авіаційних бомб у районі н.п. Хотіївка. Інформації про людські жертви та руйнування інфраструктури немає.
Зранку окупанти обстріляли з мінометів 120 мм прикордонні населені пункти області, а саме: 7 - в районі н.п. Нововасилівка; 8 - в районі н.п. Червоне. Усього зафіксовано 15 приходів. Втрат немає.
- Уранці 2 травня російські загарбники обстріляли зі ствольної артилерії прикордонний населений пункт Сумщини.
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