Російські загарбники обстріляли зі ствольної артилерії прикордонний населений пункт Сумщини
По населеному пункту Середина-Буда зафіксовано 19 приходів з 11:20 до 11:40, інформація про постраждалих не надходила
Про це повідомило ОК "Північ" у телеграмі.
Окупаційні російські війська обстріляли зі ствольної артилерії прикордонний населений пункт в Сумській області.
З 11:20 до 11:40 зафіксовано 19 приходів по населеному пункту Середина-Буда. Внаслідок обстрілу є руйнування закладу освіти, інфраструктури, двох приватних будинків та пошкодження багатоквартирного будинку. Інформація про постраждалих не надходила.
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