Про це повідомило ОК "Північ" у телеграмі.

Окупаційні російські війська обстріляли зі ствольної артилерії прикордонний населений пункт в Сумській області.

З 11:20 до 11:40 зафіксовано 19 приходів по населеному пункту Середина-Буда. Внаслідок обстрілу є руйнування закладу освіти, інфраструктури, двох приватних будинків та пошкодження багатоквартирного будинку. Інформація про постраждалих не надходила.