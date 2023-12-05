Росіяни взяли під контроль більшу частину руїн Мар'їнки, - британська розвідка
Російські військові контролюють більшу частину руїн Мар'їнки. Таким чином РФ рухається в напрямку реалізації плану виходу на адмінкордони Донецької області
Про це йдеться у зведенні британської розвідки.
Як зазначається у зведенні, Сили оборони, як і раніше, контролюють ділянки території на західній околиці Мар'їнки.
Мар'їнка перебуває на лінії фронту з 2014 року. До повномасштабної війни її населення становило 9 тис. осіб. Зараз місто повністю зруйноване, про що свідчать кадри з дронів.
"Відновлення дій Росії в Мар'їнці є частиною осіннього наступу Росії, пріоритетом якого є розширення контролю Росії над частинами Донецької області, що залишилися. Цілком імовірно, що це все ще одна з основних військових цілей Кремля", - зазначають у британській розвідці.
Зазначимо, що минулої доби, за даними Генштабу, під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області як Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка та Новомихайлівка.
- Президент Володимир Зеленський 30 листопада провів нараду у Запоріжжі та обговорив питання зміцнення на всіх основних напрямках, де потрібно прискоритися з будівництвом фортифікаційних споруд. "Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині – максимум уваги", - сказав він.
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