Росіяни ймовірно катували й стратили фотожурналіста Левіна, - розслідування Репортерів без кордонів

Про це йдеться у розслідуванні Репортерів без кордонів (RSF).

"Аналіз фотографій з місця злочину, зроблених на місці спостережень та вилучених речових доказів чітко вказують на страту, якій, можливо, передував допит або навіть катування", - зазначив генеральний секретар RSF Крістоф Делуар.

Керівник слідчого відділу RSF Арно Фроже і французький військовий фоторепортер Патрік Шовель, який працював із Левіним на Донбасі в кінці лютого, понад тиждень збирали в Україні докази й підказки щодо обставин смерті Левіна.

Зазначається, що 10 березня фотожурналіст втратив свій безпілотник у лісі поблизу Мощуна, намагаючись отримати кадри військового вторгнення Росії в цей район. Коли через три дні він повернувся до цих лісів, росіяни вже займали частину лісу.

Тіла Левіна й Чернишова знайшли 1 квітня у лісі поблизу села Мощун, що за 20 км на північ від Києва. Двоє чоловіків були вбиті 13 березня.

У супроводі співробітників сил безпеки України RSF вдалося визначити місце злочину. Обвуглений Форд Маверік Левіна все ще був там.

На місці події знайшли кілька куль, а також документи, що посвідчують особу Чернишова, військовослужбовця, який був разом із Левіним, і встановив 14 куль у його автомобілі.

Розслідувачі припускають, що Левіна, ймовірно, убили одним або двома пострілами з близької відстані. На останньому етапі пошуку, ініційованого RSF, металошукачі виявили кулю, яка, ймовірно, влучила в Левіна. Чернишова могли спалити живцем.



RSF зазначає, що Левіна та Чернишова могли вбити військові 106 повітряно-десантної дивізії або російські спецпризначенці. 106 дивізією командує полковник Володимир Селіверстов.

У звіті RSF припускають, що перед тим, як стратити Левіна й Чернишова, росіяни могли застосувати до них тортури для проведення допитів.

Відомо, що представників RSF прийняли заступник генпрокурора України, начальник відділу розслідування злочинів проти ЗМІ та керівник прокуратури Київської області.

Арно Фродже був офіційно допитаний СБУ як свідок у Києві 1 червня. RSF передали дев'ять доказів, зібраних на місцях, і флешку з кількома десятками фотографій з місця злочину, зроблених Патріком Шовелем.

Макс Левін працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною в Україні. В чоловіка залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки.

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