Росіяни, ймовірно, викрали ексмера Херсона, - дружина

Про це його дружина повідомила виданню "Мост".

"Біля 16:00 його набрав товариш, покликав на зустріч. Після цього чоловік телефонував мені, але нічого не було чутно. Більше на зв'язок він не виходив", -розповіла вона.

За її словами, скоріш за все, його викрали окупанти.

Раніше він повідомляв, що отримував погрози від проросійських колаборантів.



Миколаєнко був мером Херсона з 2014 по 2020 роки