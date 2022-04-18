Росіяни, ймовірно, викрали ексмера Херсона, - дружина
Російські окупанти, імовірно, викрали колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка
Про це його дружина повідомила виданню "Мост".
"Біля 16:00 його набрав товариш, покликав на зустріч. Після цього чоловік телефонував мені, але нічого не було чутно. Більше на зв'язок він не виходив", -розповіла вона.
За її словами, скоріш за все, його викрали окупанти.
Раніше він повідомляв, що отримував погрози від проросійських колаборантів.
Миколаєнко був мером Херсона з 2014 по 2020 роки
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