Російські терористи з мінометів обстріляли Сумщину

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"З 16:35 до 17:00 надійшла інформація про 9 приходів, ймовірно, з міномету 120 мм, в район н.п. Бояро-Лежачі. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - пишуть в ОК.