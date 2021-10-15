Росіяни з початку доби п'ять разів порушили режим "тиші" в зоні ООС, стріляли з ПТРК
З початку доби з боку окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
Поблизу Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм та протитанковий ракетний комплекс.
Неподалік Золотого-4 росіяни здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.
В районі Авдіївки окупанти обстрілювали позиції ОС з мінометів калібру 82 мм.
В бік Новотошківського противник стріляв з протитанкового ракетного комплексу та протитанкових гранатометів.
Втрат серед ЗСУ немає.
Сили ОС відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити активність.
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