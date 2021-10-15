Росіяни з початку доби п'ять разів порушили режим "тиші" в зоні ООС, стріляли з ПТРК

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



Поблизу Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм та протитанковий ракетний комплекс.



Неподалік Золотого-4 росіяни здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.



В районі Авдіївки окупанти обстрілювали позиції ОС з мінометів калібру 82 мм.



В бік Новотошківського противник стріляв з протитанкового ракетного комплексу та протитанкових гранатометів.



Втрат серед ЗСУ немає.



Сили ОС відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити активність.



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