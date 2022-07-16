Росіяни з району Каспійського моря випустили по Україні шість ракет: чотири збила ППО, дві влучили по Черкащині
Під час повітряної тривоги 16 липня російські війська випустили з Каспійського регіону шість ракет по території України. Чотири були збиті силами протиповітряної оборони, ще дві — влучили у село в Черкаській області
Про це повідомили Військово-повітряні сили ЗСУ.
"Близько 15.20 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря. Ворог випустив шість ракет типу Х-101(Х-555)", - йдеться у повідомленні.
Підрозділи протиповітряної оборони збили 4 ракети над Запоріжжям та Дніпропетровщиною близько 16:30.
"Решта – влучила у сільськогосподарське підприємство на Черкащині. Дані про збитки та потерпілих уточнюються", - додають військові.
- У суботу, 16 липня 2022 року, російські окупанти завдали двох ударів по аграрному підприємству, що у Чигирині. Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
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