Росіяни вдарили по агрокомплексу на Черкащині
Ввечері у суботу, 16 липня 2022 року, російські окупанти завдали двох ударів по аграрному підприємству, що у Чигирині
Про це у своєму офіційному телеграм-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Під час повітряної тривоги маємо два вибухи в одному із сіл Чигиринської тергромади", - зазначив посадовець.
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За словами Табурця, "ворог поцілив у сільгосппідприємство".
"На місці працюють рятувальники. Попередньо без жертв. Знищено сільгосптехніку та завдано шкоди нечисельному поголів’ю худоби", - додав керівник Черкащини.
- Згідно із відкритими даними, 16 липня повітряна тривога в межах Черкаської області тривала з 16:22 до 17:51.
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