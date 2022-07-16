Росіяни вдарили по агрокомплексу на Черкащині

Про це у своєму офіційному телеграм-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Під час повітряної тривоги маємо два вибухи в одному із сіл Чигиринської тергромади", - зазначив посадовець.

Читайте і дивіться також: Летючі радари здатні захистити українське небо, - експерт з авіації Романенко

За словами Табурця, "ворог поцілив у сільгосппідприємство".

"На місці працюють рятувальники. Попередньо без жертв. Знищено сільгосптехніку та завдано шкоди нечисельному поголів’ю худоби", - додав керівник Черкащини.

Згідно із відкритими даними, 16 липня повітряна тривога в межах Черкаської області тривала з 16:22 до 17:51.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb