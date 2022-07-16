Літаючи радари здатні захистити українське небо, - експерт з авіації Романенко
Експерт з авіації Валерій Романенко вважає, щоб захистити українське небо потрібні сучасні засоби ураження і засоби виявлення, які є в усіх розвинених країнах
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Коли Україна отримає два комплекси ЗРК по шість пускових установок, ми зможемо прикрити два-чотири райони. В Україні відбуваються удари в кожній області, у кожному місті. Жодна протиповітряна оборона не забезпечує безпеку на 100%. Треба йти шляхом країн НАТО. Ми маємо просити не лише ЗРК та літаки, ще треба просити літаючи радари, які є основою сучасної протиповітряної оборони", - наголосив Романенко.
Експерт з авіації додав, що найскладніше завдання не знищити ракети, а виявити й супроводжувати їх.
"Російські крилаті ракети відстежуються наземними радарами, які є очима протиповітряної оборони. Якщо радар знаходиться на висоті, він з початку пуску спостерігає за ракетою і наводить на ракети винищувачі та знищує їх на далеких підступах. Так, під Білою Церквою, було вдале наведення винищувача, який знищив крилату ракету у полі", - пояснив Романенко.
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