Росіяни з середини змінити систему не зможуть, але є два можливих варіанти, - російський адвокат Полозов
Микола Полозов, російський адвокат, переконаний, що росіяни безсилі через путінський репресивний апарат, тому змінити систему можливо через обвалення конструкції всередині еліт або через інвазивне втручання ззовні
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Росіяни з середини змінити цю систему не зможуть, тому що Путін спирається на репресивний апарат, тобто спецслужби, ФСБ, поліцію та Росгвардію, яким збільшує фінансування. Це все вже обговорювалося у держдумі на майбутній час", - зазначив адвокат.
Микола Полозов зауважив, що спорадичні сполохи невдоволення всередині Росії, які ми бачили у деяких регіонах, у тому числу у Дагестані, були оперативно погашені.
"У російської влади достатньо ресурсу на придушення будь-якого подібного прояву всередині країни. Тому, не варто сподіватися, що з середини росіяни цю ситуацію самостійно можуть виправити, наприклад, через повстання. Є два можливих варіанти: перший – обвалення конструкції всередині еліт, що відбувалося з пізнім Радянським Союзом, друге – це інвазивне втручання ззовні", - підсумував Полозов.
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