Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Росіяни з середини змінити цю систему не зможуть, тому що Путін спирається на репресивний апарат, тобто спецслужби, ФСБ, поліцію та Росгвардію, яким збільшує фінансування. Це все вже обговорювалося у держдумі на майбутній час", - зазначив адвокат.



Микола Полозов зауважив, що спорадичні сполохи невдоволення всередині Росії, які ми бачили у деяких регіонах, у тому числу у Дагестані, були оперативно погашені.



"У російської влади достатньо ресурсу на придушення будь-якого подібного прояву всередині країни. Тому, не варто сподіватися, що з середини росіяни цю ситуацію самостійно можуть виправити, наприклад, через повстання. Є два можливих варіанти: перший – обвалення конструкції всередині еліт, що відбувалося з пізнім Радянським Союзом, друге – це інвазивне втручання ззовні", - підсумував Полозов.

2 жовтня Інституту вивчення війни (ISW) у звіті зазначиали, що Кадиров і Пригожин публічно підірвали авторитет Путіна

3 жовтня міноборони Британії повідомляло, що Путін визнав провал РФ під час першого тижня мобілізації