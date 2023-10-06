Росіяни за час повномасштабного вторгнення вбили вже 505 дітей, - прокурори
Внаслідок російських терористичних дій від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули щонайменше 505 дітей, більш ніж 1129 постраждали
Про це пише Офіс генпрокурора.
"Більше ніж 1634 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 6 жовтня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 505 дітей загинули та понад 1129 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільше постраждало дітей:
- Донецька область - 488,
- Харківська область - 301,
- Київська область - 129,
- Херсонська область - 128,
- Запорізька область - 99,
- Миколаївська область - 97,
- Дніпропетровська область - 96,
- Чернігівська область - 72,
- Луганська область - 67.
У прокуратурі зауважили, що ці цифри не остаточні. Наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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