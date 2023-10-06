Росіяни за час повномасштабного вторгнення вбили вже 505 дітей, - прокурори

Про це пише Офіс генпрокурора.

"Більше ніж 1634 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 6 жовтня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 505 дітей загинули та понад 1129 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше постраждало дітей:

Донецька область - 488,

Харківська область - 301,

Київська область - 129,

Херсонська область - 128,

Запорізька область - 99,

Миколаївська область - 97,

Дніпропетровська область - 96,

Чернігівська область - 72,

Луганська область - 67.

У прокуратурі зауважили, що ці цифри не остаточні. Наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.