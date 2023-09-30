Росіяни за час повномасштабного вторгнення зруйнували понад 220 українських бібліотек

Про це у суботу, 30 вересня, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Крім того, росіяни пошкодили близько 400 бібліотек та знищили майже 200 мільйонів примірників книжкового фонду.

"Втім окупантам не вдасться знищити нашу ідентичність. Ми все відбудуємо, а книжкові фонди відновимо, натомість Росія відповість у судах за свої злочини", - наголосив Лубінець.

Зазначимо, що 30 вересня в Україні відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Це свято було засноване указом президента в 1998 році.