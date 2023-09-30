Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Росіяни за час повномасштабного вторгнення зруйнували понад 220 українських бібліотек

Росіяни за час повномасштабного вторгнення зруйнували понад 220 українських бібліотек

30 вересня, 2023 субота
17:02
Культура Наукова бібліотека ім. М. Максимовича у Києві. Наслідки ракетного удару РФ 10.10.22

Російська окупаційна армія за час повномасштабного вторгнення повністю зруйнувала в Україні понад 220 бібліотек

Про це у суботу, 30 вересня, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. 

Крім того, росіяни пошкодили близько 400 бібліотек та знищили майже 200 мільйонів примірників книжкового фонду.

"Втім окупантам не вдасться знищити нашу ідентичність. Ми все відбудуємо, а книжкові фонди відновимо, натомість Росія відповість у судах за свої злочини", - наголосив Лубінець. 

Зазначимо, що 30 вересня в Україні відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Це свято було засноване указом президента в 1998 році. 

  • Лише у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники знищили понад 180 тисяч книжок та чотири бібліотеки. До повномасштабного вторгнення бібліотечний фонд міста налічував 360 тисяч книжок. 

Україна
російська армія
Війна з Росією
окупанти
Читайте також:
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
29 вересня, 2023 п'ятниця
"Жінка йде на службу сатани". Як Арестович хотів притягнути в Україну домострой Путіна та Кабаєвої
Кевін Маккарті
30 вересня, 2023 субота
Маккарті закликав Сенат США відмовитися від допомоги Україні для уникнення "шатдауну"
Снаряди 155-мм
30 вересня, 2023 субота
Уже сім країн замовили боєприпаси за новою схемою закупівель ЄС, - Reuters
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
30 вересня
18:04
Федоров показав експериментальний зразок бойового робота "Лють"
18:03
Ексклюзив
росія ядерна зброя
У Росії не настільки відчайдушне становище, щоб переходити на ядерну зброю, - ізраїльський військовий експерт Гендельман
18:00
Жозеп Боррель в Одесі
До Одеси з неанонсованим візитом прибув голова європейської дипломатії Боррель
18:00
Огляд
Зміна генералів у США: чим запам’ятався Марк Міллі і що очікувати Україні від колишнього пілота Чарльза Брауна
17:50
Ексклюзив
окупанти
Ізраїльський воєнний експерт пояснив, які шанси має російській наступ
17:25
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Зовнішньополітичні дипломатичні кроки будуть ламати потенціал Росії, - Безсмертний
17:02
OPINION
Євстратій Зоря
Жодні "заборони", оголошені єпископами Московського патріархату в Україні, не мають ніякої сили
16:45
Ексклюзив
Вірменія
У Центрі близькосхідних досліджень вважають, що Росія ще остаточно не втратила Вірменію
16:32
облитий фарбою мурал у Бучі
Створений художниками зі США: у Бучі затримали чоловіка, який облив фарбою мурал
16:32
wlady.koffeanon
З фотоапаратом у руках: в бою під Курдюмівкою загинув фотограф і воїн-доброволець з Лос-Анджелесу Володимир Миронюк
16:09
демонтували радянські зірки
У Світловодську на Кіровоградщині демонтували радянські зірки на братській могилі
15:46
ракети Taurus
Німеччина повинна терміново поставити Україні Taurus , - глава комітету Бундестагу
15:35
мітинг в Одесі 30 вересня
"Чому діти донатять, а влада ремонтує?" Біля мерій Києва та Одеси знову зібралися проти тендерів на "бруківку"
15:23
ООН
ООН відправить у Нагірний Карабах гуманітарну місію
15:14
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 29 вересня: в яку ціну євро та долар
14:53
Ексклюзив
обстріл, ППО
У Силах оборони зауважили, що атаками дронів ворог намагається підібрати нову тактику майбутніх уражень
14:47
Аналітика
Зерно
Як впливає експорт зерна на курс гривні та чого насправді бояться польські фермери
14:40
Видатки на оборонне виробництво у проєкті держбюджету збільшені у 7 разів, - Шмигаль
14:33
Харків, ілюстративне фото
Росіяни збиралися перетворити Харків на "блокадний Ленінград", - командир 92-ої бригади Федосенко
14:25
Ілюстративне фото
Росіяни з дрона скинули снаряд на Козацьке, що на правобережжі Херсонщини: поранено чоловіка
14:20
Ексклюзив
Роман Безсмертний
"Американці - молодці, вони заплутують наших ворогів": Безсмертний про рішення США надати ATACMS Україні
14:16
"єПідтримка"
Понад 60 тисяч українців неправомірно отримали по 6,5 тис. грн від "Є-Підтримки", третина з них вже повернули кошти до бюджету, - Опендатабот
14:16
Огляд
Олександр Усик та Олександр Красюк (праворуч)
Усик та Ф'юрі домовились про "бій століття", скандальне рішення УЄФА та сенсаційний виліт "Динамо" з Кубка: огляд головних новин спорту за тиждень
14:05
втрати окупантів
За тиждень спецназ СБУ знищив 41 бронемашину, 7 артсистем, ППО, 6 РЕБ і 70 окупантів
14:02
ГУР завербувало російського військового
Спецоперація "Бариня": ГУР завербувало російського лейтенанта, що перевів 11 бійців на бік України
13:39
Ексклюзив
Настільки позитивний ефект, що США побоюються ескалації: ізраїльський воєнний експерт про ATACMS
13:28
Роберт Фіцо
У Словаччині проходять парламентські вибори: ліберали борються з антиукраїнською партією "Смер"
13:26
Apple плануЄ створити власний аналог ChatGPT
13:20
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Білорусь планує провести зустріч іноземних дипломатів з викраденими українськими дітьми, - МЗС
13:02
Компанія Baykar інвестує $100 млн в три українські проєкти
12:56
сигарети, табак
Вчені з Оксфорду назвали три найефективніші способи кинути палити
12:55
Ганна Маляр
На заміну Маляр в Міноборони розглядають двох кандидатів, - ЗМІ
12:36
Паспорт рф
Окупанти не надаватимуть медичні послуги на ТОТ тим, хто не має паспорта РФ
12:32
електроенергія, світло ЛЕП
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 28 тис. споживачів залишаються без світла
12:25
обстріл Запоріжжя
Армія РФ завдала 2 ракетні удари по околицях Запоріжжя: 5 поранених
12:20
Ранкове шоу
""Азов" розстрілює цивільних на вулицях": росіяни спотворили озвучку американського серіалу
12:16
Оновлено
Володимир Зеленський на Форумі оборонних індустрій
Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і першого у світі флоту морських дронів
11:43
Дмитро Кулеба
Країни Африки зацікавлені у розміщені виробництва української зброї на своїх територіях, - Кулеба
11:36
Огляд
міжнародний огляд
Вибори у Словаччині загрожують підтримці України, а Путін домовляється з ексначальником штабу Вагнера. Акценти світових ЗМІ 30 вересня
11:20
У Криму РФ передислокує бойові катери суходолом, побоюючись атак українських дронів у морі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV