Росіяни за час повномасштабного вторгнення зруйнували понад 220 українських бібліотек
Російська окупаційна армія за час повномасштабного вторгнення повністю зруйнувала в Україні понад 220 бібліотек
Про це у суботу, 30 вересня, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Крім того, росіяни пошкодили близько 400 бібліотек та знищили майже 200 мільйонів примірників книжкового фонду.
"Втім окупантам не вдасться знищити нашу ідентичність. Ми все відбудуємо, а книжкові фонди відновимо, натомість Росія відповість у судах за свої злочини", - наголосив Лубінець.
Зазначимо, що 30 вересня в Україні відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Це свято було засноване указом президента в 1998 році.
- Лише у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники знищили понад 180 тисяч книжок та чотири бібліотеки. До повномасштабного вторгнення бібліотечний фонд міста налічував 360 тисяч книжок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.37 Купівля 37.37Продаж 38.12
- EUR Купівля 39.81Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе