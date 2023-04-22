Росіяни за добу 45 разів обстріляли Херсонщину

Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у telegram.

"За минулу добу противник здійснив 45 обстрілів, випустивши 235 снарядів з важкої артилерії та БПЛА. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає", - написав він.

Також зазначається, що зі звільненої території області евакуйовано 83 особи.