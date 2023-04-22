Росіяни за добу 45 разів обстріляли Херсонщину
Армія РФ за минулу добу, 21 квітня, здійснила 45 обстрілів Херсонської області, випустивши 235 снарядів
Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у telegram.
"За минулу добу противник здійснив 45 обстрілів, випустивши 235 снарядів з важкої артилерії та БПЛА. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає", - написав він.
Також зазначається, що зі звільненої території області евакуйовано 83 особи.
- У п'ятницю, 21 квітня, російські терористи обстріляли школу у Сумській області.
- 22 квітня повідомлялося, що для останніх атак по України росіяни використовували нову партію іранських дронів Shahed-136/131.
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