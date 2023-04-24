Росіяни за добу вбили двох жителів Бахмута, в області ще двоє поранені

Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

23 квітня стало відомо про ще двох убитих росіянами у місті Бахмут Донецької області. Одна людина зазнала уражень.

Також у селі Новоукраїнка Волноваського району мешканець дістав поранення.

У ніч на понеділок армія РФ обстріляла Краматорськ, пише міський голова Олександр Гончаренко.

"Без постраждалих. З’ясовуємо наслідки руйнувань", - написав мер.

Загалом на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення РФ убила 1481 людину, 3423 постраждали.

Нині неможливо встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха.