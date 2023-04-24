Росіяни за добу вбили двох жителів Бахмута, в області ще двоє поранені
У неділю, 23 квітня, унаслідок обстрілів армії ворога у Донецькій області загинуло двоє мирних жителів, двоє зазнали поранень
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
23 квітня стало відомо про ще двох убитих росіянами у місті Бахмут Донецької області. Одна людина зазнала уражень.
Також у селі Новоукраїнка Волноваського району мешканець дістав поранення.
У ніч на понеділок армія РФ обстріляла Краматорськ, пише міський голова Олександр Гончаренко.
"Без постраждалих. З’ясовуємо наслідки руйнувань", - написав мер.
Загалом на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення РФ убила 1481 людину, 3423 постраждали.
Нині неможливо встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха.
- 22 квітня Донеччина опинилася під ворожими обстрілами: окупанти зруйнували 9-поверхівку у Вугледарі та пошкодили 36 будинків. Відомо про 4 поранених людей.
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