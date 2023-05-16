Росіяни заборонили співробітникам ЗАЕС спілкуватися між собою, - Енергоатом
На Запорізькій атомній електростанції російські окупанти заборонили атомникам спілкуватися між собою
Про це повідомила пресслужба Енергоатома у Telegram.
"Після нещодавно введеної заборони користуватися навіть кнопковими телефонами на майданчику ЗАЕС російські терористи виходять на новий рівень абсурду – вводять для персоналу ще більш безглузді обмеження", - йдеться у повідомленні.
Окупанти заборонили представникам станції спілкуватися між собою.
Там зазначили, що на ЗАЕС залишається працювати близько 2,5 тис. атомників.
"Проте ледь не найголовнішим підрозділом на атомній станції тепер стала служба охорони: саме озброєні "охоронці" наразі вирішують, як їй функціонувати. Перед робочою зміною вони уважно та ретельно перевіряють атомників на вході, дозволяючи їм проходити на робочі місця виключно естакадою. Під суворим табу і будь-які переміщення територією ЗАЕС, окрім тих, які місцеві поліцаї чітко визначили. Виходити не те що за межі станції, а й просто на вулицю – суворо заборонено. Перебуваючи на роботі, працівники тепер мають право дивитися лише прямо перед собою. Бо повертати голову, та навіть просто глянути вбік, – суворо заборонено", - наголосили у Енергоатомі.
- 11 травня НАЕК "Енергоатом" повідомив, що проводить підготовку персоналу, який повинен зайти на Запорізьку АЕС одразу після деокупації і почати працювати.
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