Росіяни заборонили співробітникам ЗАЕС спілкуватися між собою, - Енергоатом

Про це повідомила пресслужба Енергоатома у Telegram.

"Після нещодавно введеної заборони користуватися навіть кнопковими телефонами на майданчику ЗАЕС російські терористи виходять на новий рівень абсурду – вводять для персоналу ще більш безглузді обмеження", - йдеться у повідомленні.

Окупанти заборонили представникам станції спілкуватися між собою.

Там зазначили, що на ЗАЕС залишається працювати близько 2,5 тис. атомників.

"Проте ледь не найголовнішим підрозділом на атомній станції тепер стала служба охорони: саме озброєні "охоронці" наразі вирішують, як їй функціонувати. Перед робочою зміною вони уважно та ретельно перевіряють атомників на вході, дозволяючи їм проходити на робочі місця виключно естакадою. Під суворим табу і будь-які переміщення територією ЗАЕС, окрім тих, які місцеві поліцаї чітко визначили. Виходити не те що за межі станції, а й просто на вулицю – суворо заборонено. Перебуваючи на роботі, працівники тепер мають право дивитися лише прямо перед собою. Бо повертати голову, та навіть просто глянути вбік, – суворо заборонено", - наголосили у Енергоатомі.