Росіяни залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона, - ISW
Росіяни залишили передові позиції у Киселівці, яка розташована за 15 км від окупованого Херсона
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
За даними американських аналітиків, контрнаступ ЗСУ продовжує справляти значний вплив на моральний стан і військовий потенціал Росії на Півдні України. Супутникові знімки російських позицій у Киселівці, за 15 км на північний захід від Херсона, показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій, що узгоджується з чутками про те, що найманці з "ДНР" залишили Киселівку та відійшли назад у бік річки Дніпро.
Киселівка є оперативно важливим місцем для російських військ навколо Херсона, оскільки це останній великий населений пункт уздовж шосе E58 і залізничної магістралі між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою, що неподалік Херсона.
"Відведення військ з цієї позиції може поставити під загрозу здатність росіян захистити північно-західні околиці міста Херсона та свідчить про те, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям", - вважають у ISW.
Також експерти звертають увагу на те, що речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк 12 вересня заявила, що російські війська, розташовані на правому березі Дніпра в Херсонській області, намагаються домовитися про капітуляцію.
- 12 вересня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра.
- В ОК "Південь" повідомили, що ЗСУ за останні два тижні звільнили п'ять населених пунктів та 500 кв. км окупованої території Херсонської області.
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