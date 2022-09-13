Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За даними американських аналітиків, контрнаступ ЗСУ продовжує справляти значний вплив на моральний стан і військовий потенціал Росії на Півдні України. Супутникові знімки російських позицій у Киселівці, за 15 км на північний захід від Херсона, показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій, що узгоджується з чутками про те, що найманці з "ДНР" залишили Киселівку та відійшли назад у бік річки Дніпро.

Киселівка є оперативно важливим місцем для російських військ навколо Херсона, оскільки це останній великий населений пункт уздовж шосе E58 і залізничної магістралі між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою, що неподалік Херсона.

"Відведення військ з цієї позиції може поставити під загрозу здатність росіян захистити північно-західні околиці міста Херсона та свідчить про те, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям", - вважають у ISW.

Також експерти звертають увагу на те, що речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк 12 вересня заявила, що російські війська, розташовані на правому березі Дніпра в Херсонській області, намагаються домовитися про капітуляцію.

12 вересня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра.

В ОК "Південь" повідомили, що ЗСУ за останні два тижні звільнили п'ять населених пунктів та 500 кв. км окупованої території Херсонської області.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb