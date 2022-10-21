Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще у квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор каховської ГЕС", – пише пресслужба.

Повідомляється, що на гідротехнічній споруді встановлено два військові тентовані КамАЗи без водіїв, повністю завантажено ящиками з вибухівкою.

"На сьогодні остаточно зрозуміло, що держава терорист свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків. В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України та торкнуться всього Чорноморського регіону", – додають у відомстві.

Нагадаємо, 18 жовтня колаборанти та російські окупанти оголосили про переселення мирного населення окупованої Херсонщини на лівий берег Дніпра з чотирьох регіонів.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, що в росіян не буде достатньо ресурсів, щоб замінувати та підірвати греблю Каховської ГЕС.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Європейської ради, розповівши, що Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на Півдні України, замінувавши Каховську ГЕС.

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