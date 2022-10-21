Росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні, а цього тижня завезли додаткову вибухівку на дамбу, - ГУР
Російські окупанти ще у квітні замінували Каховську гідроелектростанцію. Нині проводять роботи з мінування шлюзів та опор
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще у квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор каховської ГЕС", – пише пресслужба.
Повідомляється, що на гідротехнічній споруді встановлено два військові тентовані КамАЗи без водіїв, повністю завантажено ящиками з вибухівкою.
"На сьогодні остаточно зрозуміло, що держава терорист свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків. В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України та торкнуться всього Чорноморського регіону", – додають у відомстві.
- Нагадаємо, 18 жовтня колаборанти та російські окупанти оголосили про переселення мирного населення окупованої Херсонщини на лівий берег Дніпра з чотирьох регіонів.
- Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, що в росіян не буде достатньо ресурсів, щоб замінувати та підірвати греблю Каховської ГЕС.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до Європейської ради, розповівши, що Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на Півдні України, замінувавши Каховську ГЕС.
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