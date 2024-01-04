Росіяни запустили схему у Запоріжжі: збирають інформацію про проблеми у місті

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Насправді це російська схема, щоб місцеві передавали інформацію про проблеми Запоріжжя.

"Листівки роздають від імені голови Запорізької обласної ради Олени Жук. Це зроблено для того, щоби громадяни могли ділитися скаргами та проблемами через чат-бот", - саме таку брехню запустили росіяни.

Голова місцевої облради Олена Жук заявила, що жодної інформації влада не збирає.

"Офіційно заявляю, що я, мої колеги та обласна рада не мають жодного стосунку до цих листівок та цього чат-бота. Закликаю запоріжців дотримуватись правил цифрової гігієни. Окрім того, вона закликала містян не передавати свої особисті дані невідомим особам в інтернеті", - йдеться у заяві Жук.