Росіяни запустили схему у Запоріжжі: збирають інформацію про проблеми у місті
У Запоріжжі поширюють листівки з QR-кодом для скарг і пропозицій до місцевої влади
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Насправді це російська схема, щоб місцеві передавали інформацію про проблеми Запоріжжя.
"Листівки роздають від імені голови Запорізької обласної ради Олени Жук. Це зроблено для того, щоби громадяни могли ділитися скаргами та проблемами через чат-бот", - саме таку брехню запустили росіяни.
Голова місцевої облради Олена Жук заявила, що жодної інформації влада не збирає.
"Офіційно заявляю, що я, мої колеги та обласна рада не мають жодного стосунку до цих листівок та цього чат-бота. Закликаю запоріжців дотримуватись правил цифрової гігієни. Окрім того, вона закликала містян не передавати свої особисті дані невідомим особам в інтернеті", - йдеться у заяві Жук.
- В українському сегменті соцмережі "ТікТок" поширюються проросійські фейки, які підвищують соціальну напругу, розбурхують протестні настрої, налаштовують аудиторію проти ЗСУ. Більшість таких акаунтів пропонує переходити за посиланням на анонімні телеграм-канали.
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