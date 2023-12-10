Росіяни запустили з півдня БПЛА типу Shahed

Про це повідомляють Повітряні сили.

"Рух БПЛА типу Shahed з Херсонської області в напрямку Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Повітряні сили повідомили про ще одну групу БПЛА, яка рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

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