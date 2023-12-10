Росіяни запустили з півдня БПЛА типу Shahed
Російські окупанти ввечері 10 грудня запустили безпілотники з півдня України
Про це повідомляють Повітряні сили.
"Рух БПЛА типу Shahed з Херсонської області в напрямку Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Повітряні сили повідомили про ще одну групу БПЛА, яка рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
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