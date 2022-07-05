Росіяни зараз будуть перегруповуватись, щоб потім "віджати" Бахмутський і Слов'янський напрямки, - офіцер тероборони Луганщини
Офіцер обласної ТрО Луганщини Сергій Шакун вважає, що після перегрупування окупанти відновлять наступ на Словʼянськ та Бахмут
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Я впевнений, що росіяни зараз візьмуть якусь паузу для себе для перегрупування. Їм зараз потрібно розв'язувати проблеми з логістикою. Оскільки ЗСУ дуже успішно утилізують їхні склади з боєприпасами на тимчасово окупованих територіях", - розповів Шакун.
Він також додав, що окупанти не зупиняться і після перегрупування будуть далі намагатись окупувати нові території.
"Вони перегрупуються і будуть знову намагатись окупувати нові території. Зокрема, це стосується Бахмутського та Словʼянського напрямку. Потім росіяни знову будуть гадати, де організувати оточення для українських військ", - додав Шакун.
- 3 липня Росія здійснила масований ракетний обстріл Словʼянська
- 5 липня американський Інститут вивчення війни повідомив, що війська Російської Федерації готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте виснажені армійці після боїв за Лисичанськ навряд чи зможуть досягти успіху
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.68
Купівля 34.68Продаж 35.43
-
EUR
Купівля 35.9Продаж 37.07
- Актуальне
- Важливе