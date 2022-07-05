Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я впевнений, що росіяни зараз візьмуть якусь паузу для себе для перегрупування. Їм зараз потрібно розв'язувати проблеми з логістикою. Оскільки ЗСУ дуже успішно утилізують їхні склади з боєприпасами на тимчасово окупованих територіях", - розповів Шакун.

Він також додав, що окупанти не зупиняться і після перегрупування будуть далі намагатись окупувати нові території.

"Вони перегрупуються і будуть знову намагатись окупувати нові території. Зокрема, це стосується Бахмутського та Словʼянського напрямку. Потім росіяни знову будуть гадати, де організувати оточення для українських військ", - додав Шакун.

3 липня Росія здійснила масований ракетний обстріл Словʼянська

5 липня американський Інститут вивчення війни повідомив, що війська Російської Федерації готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте виснажені армійці після боїв за Лисичанськ навряд чи зможуть досягти успіху

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