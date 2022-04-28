Росіяни завдали авіаудару по Слов'янському курорту: прокуратура розпочала розслідування
26 квітня окупанти завдали авіаудару по Слов'янську, внаслідок чого сильно постраждали корпуси лікарні Слов'янського курорту
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"За даними слідства, 26 квітня 2022 року збройні сили РФ здійснили авіаобстріл м. Слов’янськ, в результаті якого значних руйнувань зазнали будівлі ДП СКРЦ "Слов'янський курорт" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", а саме - корпуси лікарні", - ідеться в заяві.
На місці обстрілу працюють слідчі та вибухотехніки. За керівництва Донецької обласної прокуратури СБУ Луганщини й Донеччини проводить досудове розслідування щодо порушення Росією законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).
- У ніч на 22 квітня окупанти обстріляли Слов'янськ, імовірно, касетними бомбами. Унаслідок обстрілу ніхто не загинув.
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