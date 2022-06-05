Про це повідомив очільник Слов'янської ВЦА Вадим Лях у фейсбуці.

"Ніч пройшла неспокійно. Було обстріляно кілька міст Донецької області. У тому числі й Слов'янськ.

У нас ракети прилетіли до нежитлового сектора. Тому жертв та руйнувань немає", - зауважив він.

У місті складна ситуація з водою. На Сіверському Дінці багато гідротехнічних споруд не працюють. Рівень води впав.

Бригада Словміськводоканалу знову виїхала на Маяцький водогін, щоб спробувати запустити його.

2 червня окупанти обстріляли Слов'янськ, влучили в лінію електропередач і будинки, залишивши місто без світла й води.

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