Росіяни завдали ракетних ударів по Слов'янську
У ніч на 5 травня на Донеччині росіяни завдали ракетних ударів по не житловому сектору Слов'янська. Також у місті проблеми з водою
Про це повідомив очільник Слов'янської ВЦА Вадим Лях у фейсбуці.
"Ніч пройшла неспокійно. Було обстріляно кілька міст Донецької області. У тому числі й Слов'янськ.
У нас ракети прилетіли до нежитлового сектора. Тому жертв та руйнувань немає", - зауважив він.
У місті складна ситуація з водою. На Сіверському Дінці багато гідротехнічних споруд не працюють. Рівень води впав.
Бригада Словміськводоканалу знову виїхала на Маяцький водогін, щоб спробувати запустити його.
- 2 червня окупанти обстріляли Слов'янськ, влучили в лінію електропередач і будинки, залишивши місто без світла й води.
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