Окупанти обстріляли Слов'янськ: місто знеструмлено, водопостачання немає
На Донеччині 2 червня окупанти обстріляли Слов'янськ, влучили в лінію електропередач і будинки, залишивши місто без світла й води
Про це повідомила Слов'янська ВЦА в телеграмі.
"Сьогодні, 2 червня, у Слов’янську вкотре стався ворожий обстріл. Руйнувань зазнав приватний сектор на околиці міста", - ідеться в дописі.
Під ударом опинилися околиці міста. Обстрілом пошкоджено исоковольтну лінію електропередач, унаслідок чого місто залишилося без світла. Також припинили водопостачання, яке 1 червня почали відновлювати фахівці "Води Донбасу".
"Тому евакуюємося. Ми разом. Тримаємося", - наголосив голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях.
Згодом у телеграмі ВЦА повідомили, що організували підвіз води в місті.
"У зв'язку з аварійною ситуацією з водопостачанням сьогодні, 2 червня, організовано підвіз технічної води в наступні райони Слов’янської громади: с. Мирне, Лісний, Молодіжний, Соболівка, Цілинний і Хімік (вул. Новосодівська, буд. №17, №15, №13)", - зауважили в адміністрації.
- У ніч на 31 травня росіяни завдали ракетного удару по місту Слов'янськ Донецької області, унаслідок чого загинули щонайменше троє людей, ще шестеро отримали поранення.
- Влада Слов'янська закликала містян евакуюватися.
- 1 червня росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську, зруйнувавши три будинки й пошкодивши ще близько 10.
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