Про це повідомила Слов'янська ВЦА в телеграмі.

"Сьогодні, 2 червня, у Слов’янську вкотре стався ворожий обстріл. Руйнувань зазнав приватний сектор на околиці міста", - ідеться в дописі.

Під ударом опинилися околиці міста. Обстрілом пошкоджено исоковольтну лінію електропередач, унаслідок чого місто залишилося без світла. Також припинили водопостачання, яке 1 червня почали відновлювати фахівці "Води Донбасу".

"Тому евакуюємося. Ми разом. Тримаємося", - наголосив голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях.

Згодом у телеграмі ВЦА повідомили, що організували підвіз води в місті.

"У зв'язку з аварійною ситуацією з водопостачанням сьогодні, 2 червня, організовано підвіз технічної води в наступні райони Слов’янської громади: с. Мирне, Лісний, Молодіжний, Соболівка, Цілинний і Хімік (вул. Новосодівська, буд. №17, №15, №13)", - зауважили в адміністрації.

У ніч на 31 травня росіяни завдали ракетного удару по місту Слов'янськ Донецької області, унаслідок чого загинули щонайменше троє людей, ще шестеро отримали поранення.

Влада Слов'янська закликала містян евакуюватися.

1 червня росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську, зруйнувавши три будинки й пошкодивши ще близько 10.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb