Про це повідомила Слов'янська ВЦА в телеграмі.

"Ранок першого дня літа у Слов'янську знову недобрий. Ракетним ударом зруйнувано 3 приватні будинки в одному з мікрорайонів міста. Ще близько десяти дістали пошкоджень", - зазначив її очільник Вадим Лях.

Унаслідок удару ніхто не загинув.

"Не чекайте, доки "прилетить" саме до вас! Евакуюйтеся!" - закликав Вадим Лях.

Російські військові вночі на 31 травня завдали ракетного удару по місту Слов'янськ Донецької області, унаслідок чого загинули щонайменше троє людей, ще шестеро отримали поранення.

Влада Слов'янська закликала містян евакуюватися.

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