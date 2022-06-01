Окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську, є пошкоджені та зруйновані будинки
На Донеччині 1 червня росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську, зруйнувавши три будинки й пошкодивши ще близько 10
Про це повідомила Слов'янська ВЦА в телеграмі.
"Ранок першого дня літа у Слов'янську знову недобрий. Ракетним ударом зруйнувано 3 приватні будинки в одному з мікрорайонів міста. Ще близько десяти дістали пошкоджень", - зазначив її очільник Вадим Лях.
Унаслідок удару ніхто не загинув.
"Не чекайте, доки "прилетить" саме до вас! Евакуюйтеся!" - закликав Вадим Лях.
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