Влада Слов'янська закликала містян евакуюватися
Загрози захоплення Росією Слов'янська сьогодні немає, але жителям міста потрібно евакуюватись на більш безпечні території
Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях, повідомляє Укрінформ.
"На сьогодні загрози захоплення та оточення міста Слов'янська немає. У нас комунікації з Дніпром є. Йдуть евакуаційні автобуси. Тому ми й закликаємо людей евакуюватись. Всі можливості для цього є, хто хоче виїхати, така можливість надається", – сказав Лях.
Він зазначив, що зараз у місті 30-32 тис. жителів.
- Російські військові вночі на 31 травня завдали ракетного удару по місту Слов'янськ Донецької області, унаслідок чого загинули щонайменше троє людей, ще шестеро отримали поранення.
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