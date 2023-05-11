Росіяни завдали ракетного удару по Торецьку на Донеччині: постраждали 6 людей
Російська окупаційна армія вдень 11 травня завдала ракетного удару по Торецьку Донецької області, внаслідок чого постраждали шестеро людей
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Росіяни обстріляли Торецьк. Унаслідок ракетного удару у прибудинкову територію є постраждалі - відомо про 6 людей", - написав він.
Медики надають людям усю необхідну допомогу.
- Раніше окупанти обстрілами знеструмили дві шахти в Торецьку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.35
Купівля 37.35Продаж 37.89
-
EUR
Купівля 40.82Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе