Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко в телеграмі.

"Близько першої години ночі 9 червня російською ракетою була пошкоджена багатоповерхова будівля у Новоград-Волинському. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці", - наголосив він.

За попередньою інформацією, ракету могли випустити з літака з боку Білорусі.

У травня окупанти завдали збитків українському довкіллю на майже 225 млн грн, обстрілявши нафтобази Житомирщини та Рівненщини.

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