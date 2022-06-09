Росіяни завдали ракетного удару по Житомирщині: пошкоджено багатоповерхову будівлю
Уночі 9 червня на Житомирщині росіяни завдали ракетного удару по Новоград-Волинському, пошкодивши багатоповерхову будівлю
Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко в телеграмі.
"Близько першої години ночі 9 червня російською ракетою була пошкоджена багатоповерхова будівля у Новоград-Волинському. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці", - наголосив він.
За попередньою інформацією, ракету могли випустити з літака з боку Білорусі.
- У травня окупанти завдали збитків українському довкіллю на майже 225 млн грн, обстрілявши нафтобази Житомирщини та Рівненщини.
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