Росіяни завдали ударів по Харкову: щонайменше 6 прильотів
Ввечері 30 березня російські окупанти завдали ударів по Харкову
Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.
"Харків під обстрілом. На даний час зафіксовано шість прильотів по Харкову. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється", - написав Терехов.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов закликав жителів міста і області залишатися в укриттях.
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" - написав Синєгубов у Telegram.
Синєгубов також зазначив, що загарбники імовірно били ракетами С-300 з боку Бєлгорода.
"Зафіксовано щонайменше 6 "прильотів", попередньо С-300. Обстрілюють з боку Бєлгорода. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Не покидайте укриттів до відбою тривоги!" - написав Синєгубов.
Пізніше Синєгубов повідомив про пошкодження житлового будинку і двох цивільних автомобілів унаслідок російських ракетних ударів. Станом на 23:07 інформації про постраждалих не надходило.
"За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів у одному з районів міста пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто. Наразі без постраждалих. Дані уточнюються", - написав Синєгубов.
- Раніше, 29 березня, армія РФ обстріляла з артилерії, мінометів та іншої зброї Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони Харківщини, поранивши трьох жінок і пошкодивши будинки та інфраструктуру.
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