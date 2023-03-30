Росіяни завдали ударів по Харкову: щонайменше 6 прильотів

Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

"Харків під обстрілом. На даний час зафіксовано шість прильотів по Харкову. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється", - написав Терехов.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов закликав жителів міста і області залишатися в укриттях.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" - написав Синєгубов у Telegram.

Синєгубов також зазначив, що загарбники імовірно били ракетами С-300 з боку Бєлгорода.

"Зафіксовано щонайменше 6 "прильотів", попередньо С-300. Обстрілюють з боку Бєлгорода. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Не покидайте укриттів до відбою тривоги!" - написав Синєгубов.

Пізніше Синєгубов повідомив про пошкодження житлового будинку і двох цивільних автомобілів унаслідок російських ракетних ударів. Станом на 23:07 інформації про постраждалих не надходило.

"За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів у одному з районів міста пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто. Наразі без постраждалих. Дані уточнюються", - написав Синєгубов.