Росіяни завдали удару по Хмельниччині
Окупанти під час повітряної тривоги зранку 6 жовтня вдарили по Хмельниччині, попередньо, люди не постраждали
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гамалій у телеграмі.
"Доброго ранку, Хмельниччина! Сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по території нашої області. Було чути звуки вибухів", - наголосив він.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Деталі повідомлять згодом.
- 6 жовтня росіяни також ударили ракетами по Запоріжжю, унаслідок чого постраждали люди й було зруйновано будинки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.94
-
EUR
Купівля 38.9Продаж 40.13
- Актуальне
- Важливе