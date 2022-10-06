Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гамалій у телеграмі.

"Доброго ранку, Хмельниччина! Сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по території нашої області. Було чути звуки вибухів", - наголосив він.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Деталі повідомлять згодом.

6 жовтня росіяни також ударили ракетами по Запоріжжю, унаслідок чого постраждали люди й було зруйновано будинки.

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