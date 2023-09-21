Росіяни завдають ударів по Херсонщині: є загиблі й поранені

Про обстріли Херсонщини повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Росіяни обстріляли Білозерку. За попередньою інформацією, через ворожий удар одна людина загинула, двоє – поранені", - написав він.

Ворог увесь день криє вогнем Херсонщину. Від початку цієї доби через російські обстріли постраждали 15 людей: у пʼятьох росіяни забрали життя, ще десятеро – травмовані", - додав чиновник.

Своєю чергою голова Бериславської РДА Володимир Літвінов повідомив про авіаудар по селу Львове.

"Росіяни вкотре вдарили з авіації по Бериславському району. Окупанти випустили керовані авіабомби по с. Львове, влучили у приватні будинки", - написав він.

За його даними, загинула 63-річна жінка.