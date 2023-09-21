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Росіяни завдають ударів по Херсонщині: є загиблі й поранені

21 вересня, 2023 четвер
16:15
Війна з Росією на фото: наслідки російського обстрілу тракторної бригади на Херсонщині

Російська окупаційна армія протягом дня 21 вересня завдає ударів по Херсонщині. Зокрема відомо про обстріл Білозерки та села Львове Бериславського району

Про обстріли Херсонщини повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Росіяни обстріляли Білозерку. За попередньою інформацією, через ворожий удар одна людина загинула, двоє – поранені", - написав він.

Ворог увесь день криє вогнем Херсонщину. Від початку цієї доби через російські обстріли постраждали 15 людей: у пʼятьох росіяни забрали життя, ще десятеро – травмовані", - додав чиновник.

Своєю чергою голова Бериславської РДА Володимир Літвінов повідомив про авіаудар по селу Львове.

"Росіяни вкотре вдарили з авіації по Бериславському району. Окупанти випустили керовані авіабомби по с. Львове, влучили у приватні будинки", - написав він.

За його даними, загинула 63-річна жінка.

Новини
Україна
Росія
Херсонщина
окупанти
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