Росіяни завели всі ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування

Про це повідомила пресслужба ВМС.

В Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, з них один ракетоносій. Його може бути споряджено 8 ракетами типу "Калібр".

У Середземному морі зафіксовано 5 російських кораблів, серед них один ракетоносій. Загальний залп складає до 4 "калібрів".