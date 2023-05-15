Росіяни завели всі ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
Станом на 15 травня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 6 ворожих кораблів, але ракетоносіїв серед них немає. РФ завела їх до пунктів базування
Про це повідомила пресслужба ВМС.
В Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, з них один ракетоносій. Його може бути споряджено 8 ракетами типу "Калібр".
У Середземному морі зафіксовано 5 російських кораблів, серед них один ракетоносій. Загальний залп складає до 4 "калібрів".
- 14 травня у Чорному морі перебували чотири ракетоносії з 25 "калібрами".
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