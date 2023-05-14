Російська армія тримає у Чорному морі чотири ракетоносії з 25 "калібрами"
У Чорному морі на бойовому чергуванні РФ тримає 10 кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 25 ракет
Про це Оперативне командування "Південь" повідомило 14 травня у facebook.
"У Чорному морі корабельне угруповання з 10 одиниць продовжує маневри між мисом Тарханкут і Новоросійськом. Напоготові 4 ракетоносії, один з яких підводний, максимальне спорядження - до 25 "калібрів", - йдеться у повідомленні.
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"Частину ракет ворог випустив під час нічної ракетної атаки, але рівень ракетної загрози залишається високим", – застерегли в ОК "Південь".
- Станом на 12 травня повідомлялося, що російська армія тримає у Чорному морі вісім кораблів, ракетоносіїв серед них немає.
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