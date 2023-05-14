Про це Оперативне командування "Південь" повідомило 14 травня у facebook.

"У Чорному морі корабельне угруповання з 10 одиниць продовжує маневри між мисом Тарханкут і Новоросійськом. Напоготові 4 ракетоносії, один з яких підводний, максимальне спорядження - до 25 "калібрів", - йдеться у повідомленні.

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"Частину ракет ворог випустив під час нічної ракетної атаки, але рівень ракетної загрози залишається високим", – застерегли в ОК "Південь".