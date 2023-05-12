Російська армія тримає у Чорному морі вісім кораблів, ракетоносіїв серед них немає
У Чорному морі перебувають вісім російських кораблів, серед них немає ракетоносіїв
Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону.
"Зараз всі ракетоносії заведені у пункти базування і в Чорному морі корабельне угруповання з восьми одиниць не має жодного активного носія ракет чи бойового корабля. Але вони дуже посили розвідку. Запускають БПЛА для обстеження моря, що підкреслює, що контрнаступ їм ввижається не лише по суші, а й по воді", - сказала Гуменюк.
- 10 травня в Чорному морі перебували 17 ворожих кораблів, серед яких було три носії "калібрів".
- Станом на 11 травня було відомо, що Росія зменшила кількість кораблів у Чорному морі з 17 до 8, на бойовому чергуванні перебувало два ракетоносії, споряджені 16 "калібрами".
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