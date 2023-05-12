Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону.

"Зараз всі ракетоносії заведені у пункти базування і в Чорному морі корабельне угруповання з восьми одиниць не має жодного активного носія ракет чи бойового корабля. Але вони дуже посили розвідку. Запускають БПЛА для обстеження моря, що підкреслює, що контрнаступ їм ввижається не лише по суші, а й по воді", - сказала Гуменюк.