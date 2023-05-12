Про це у twitter повідомило Міністерство оборони Британії.

Повідомляється, що в ніч на 9 травня 2023 року кораблі Чорноморського флоту РФ випустили по території Україні вісім ударних крилатих ракет для удару по наземних цілях типу "Калібр". З 9 березня 2023 року це було лише друге використання цих ракет ВМС Росії.

Додається, що до березня 2023 року ВМФ Росії неодноразово запускав ці ракети.

"Росія, ймовірно, тимчасово призупинила використання цієї зброї, оскільки хотіла відновити свої резервні запаси. У короткостроковій перспективі Росія, ймовірно, розглядає крилаті ракети (LACM) як ключовий потенціал, щоб завдати удару вглиб України й зірвати очікувані українські контрнаступи", – йдеться у зведенні.

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Однак, за оцінками британської розвідки, у більш стратегічному плані РФ також вважає, що "калібри" та інші крилаті ракети відіграють важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО.

Зазначається, що те, як використовувати цю дефіцитну та дорогу зброю - одна з численних дилем, з якими стикаються російські командири, бо війна в Україні триває набагато довше, ніж вони спочатку планували.