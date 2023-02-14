Росіяни збільшили атаки на Оріхів, - депутат Запорізької облради Лишенко

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Ситуація на лінії фронту в Запорізькій області не дуже добра. Противник знову спробував атакувати Оріхів. Росіяни значно активізувались вчора. Противник намагається зайняти периметр міста та почати вже атакувати Оріхів. Наші підрозділи всі ці спроби ворога відбили. Будемо сподіватись, що так буде і надалі. В самому Запоріжжі ніч пройшла тихо та без повітряних тривог", - розповів Лишенко.