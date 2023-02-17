Росіяни змушують жителів Маріуполя ремонтувати військову техніку окупантів

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У Маріуполі росіяни використовують особистий транспорт цивільних у власних цілях. Окупанти також змушують місцевих, підприємців та інші соціальні групи, які не встигли покинути місто, ремонтувати ушкоджену військову техніку РФ.

"Така практика вже застосовувалася раніше ще на початку першої фази російсько-української війни. Коли місцеві підприємці не те, що мали забезпечувати логістичні потреби окупаційних військ, але й платити зарплату окремим підрозділам в обмін на життя", - пишуть у Центрі.

ЦНС рекомендує громадянам, які потрапили в аналогічну ситуацію, вести підривну діяльність проти окупаційних військ та адміністрацій.