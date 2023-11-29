Росіяни значно збільшили активність на Таврійському напрямку, залучають бронетехніку
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що російські війська значно збільшили активність та залучають бронетехніку на Таврійському напрямку
Про це він написав у телеграм.
"Ворог минулої доби значно збільшив активність. Задіює бронетехніку", - йдеться у повідомленні.
Минулої доби на Таврійському напрямку окупанти завдали 17 авіа- і 4 ракетних удари, провели 56 бойових зіткнень та здійснили 1006 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.
Загальні втрати ворога за добу на цьому напрямку склали 639 осіб, ще 4 окупанти здалися в полон.
Крім того, було знищено 48 одиниць військової техніки, зокрема 4 танки, 7 бронемашин, 4 артилерійських системи, 22 безпілотники, 9 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки та ще один важливий об’єкт ворога. 33 одиниці техніки ворога пошкоджено.
Тарнавський наголосив, що наразі триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
- За даними Генштабу, українські військові протягом минулої доби відбили атаки ворога на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Також захисники знищили 1140 окупантів.
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