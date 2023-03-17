Про це він розповів у фільмі документальної трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі", передає пресслужба ГУР.

"Без відновлення контролю за островом Зміїний було неможливе будь-яке судноплавство з портів України. Без цього росіяни просто економічно б нас знищили", - наголосив Буданов.

Проте ключовим для звільнення острова стало затоплення 13 квітня флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" ударом двох протикорабельних ракет нового українського мобільного берегового комплексу РК-360МЦ Нептун.

Так, командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа зазначив, що затоплення ракетного крейсера "Москва", знищення декількох десантних кораблів, катерів противника, загалом порушення логістики острова Зміїний - все це у подальшому вплинуло на звільнення цього острова від загарбників.

"Це стосується морського компонента. Що стосується повітряного компонента - це славнозвісні наші "байрактари" морської авіації, які працювали з перших днів війни, починаючи з Херсонської області, і вперше їх Україна застосовувала по бойовому по морських цілях", - зауважив він.

Своєю чергою про спротив, який чинили ворожі війська на Зміїному, розповів командир однієї зі штурмових груп спецпризначення ГУР МО України із позивним "Скін": "Споруд було багато. Їм було де ховатися, вони дуже швидко рухалися, вони не сиділи на одному місці, вони постійно міняли позиції, вони готувалися до оборони. Я вам скажу, це достатньо епічна битва була".

Він додав, що тоді росіяни "нагнали на острів купу людей, вертушок, всього решта - їх там просто помножили на нуль і все. І вони зробили жест доброї волі".

Довідково. Атаки РФ на український острів Зміїний розпочалися 24 лютого 2022 року з ракетного обстрілу українського прикордонного гарнізону і подальшого його захоплення. Зв'язок з прикордонниками, які перебували на острові, було втрачено. 26 лютого ДПСУ висловила сподівання, що героїчні захисники острова живі.

Ключовим для звільнення острова стало затоплення 13 квітня 2022 року флагмана Чорноморського флоту ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двох протикорабельних ракет нового українського мобільного берегового комплексу РК-360МЦ Нептун.

30 червня 2022 року російський гарнізон було поспіхом евакуйовано. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі". У британській розвідці дійшли висновку, що росіяни пішли з острова Зміїний через ізоляцію військового гарнізону та його вразливість до українських ударів.

4 липня наші військові встановили на острові прапор України. У міністерстві оборони США заявили, що острів Зміїний у Чорному морі було звільнено від росіян завдяки успішним діям українських військових.