Росіяни знищили лікарню в Баштанці на Миколаївщині

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.



Є постраждалі, але обійшлось без смертей.



"Коли слів уже майже не залишилось... Рашисти, не хочете розказати, як бомбите лікарні? Як вам такий сюжет: "російські падли, бомбили лікарню в Баштанці. Знищено відділення діалізу, приймальне відділення, операційна без склопакетів… є постраждалі". Дякувати Богу, у Баштанці все обійшлося без смертей і не постраждали діти", - йдеться у повідомллені Замазєєвої.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb