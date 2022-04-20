Росіяни знищили лікарню в Баштанці на Миколаївщині
У Миколаївській область росіяни обстріляли лікарню в Баштанці
Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.
Є постраждалі, але обійшлось без смертей.
"Коли слів уже майже не залишилось... Рашисти, не хочете розказати, як бомбите лікарні? Як вам такий сюжет: "російські падли, бомбили лікарню в Баштанці. Знищено відділення діалізу, приймальне відділення, операційна без склопакетів… є постраждалі". Дякувати Богу, у Баштанці все обійшлося без смертей і не постраждали діти", - йдеться у повідомллені Замазєєвої.
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